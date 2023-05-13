Рейдеры взломали замки и не пускают прихожан УПЦ в храм Петра и Павла под Киевом

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) осуществляют рейдерский захват храма Петра и Павла в селе Петропавловское Киевской области, принадлежащего канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу сообщает Telegram-канал украинского телеканала "Первый казацкий".

Отмечается, что около 08:00 к храму подъехали несколько автомобилей с рейдерами в униформе и балаклавах, которые не пустили в храм настоятеля, взломали двери церкви и заблокировали вход прихожанам.

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Сообщается, что рейдеры пытались выкручивать священнику руки и вступили в столкновение с верующими, несколько из которых были травмированы, в том числе одному прихожанину боевики ПЦУ разбили голову.

По информации телеканала, в настоящее время в суде рассматривается дело о незаконной перерегистрации храма Петра и Павла в юрисдикцию ПЦУ.

Ранее в субботу пресс-служба УПЦ сообщила о силовом захвате сторонниками ПЦУ храма в селе Иванкове Бориспольского района Киевской области. По данным УПЦ, около 06:00 рейдеры срезали замки на дверях Преображенской церкви и незаконно проникли в храм УПЦ. В отношении данного храма также проходит судебный процесс о незаконной перерегистрации общины в ПЦУ.