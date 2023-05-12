В Австрии сочли присоединение всех стран к антироссийским санкциям невозможным

«Не стоит делить мир на черное и белое и говорить, что всем стоит присоединиться к санкциям. Мы знаем, что это нереалистично. Но есть разница между теми, кто не присоединяется к санкциям, и теми, кто их осознанно обходит», — указал он.

Позднее Politico со ссылкой на источники сообщило, что все страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России. Один из европейских дипломатов рассказал изданию, что 11-й пакет санкций отличается от предыдущих тем, что «фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние». Между тем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в пакет санкций против России отказались включить ядерную энергетику.