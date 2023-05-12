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В Литве предложили переименовать Калининград

Депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать литовский вариант названия Калининграда на Караляучус. Об этом сообщает портал EADaily.

В Литве предложили переименовать Калининград
© РИА Новости

«Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами», — говорится в пресс-релизе депутатов.

Они добавили, что нынешнее название города появилось во время «агрессии СССР в годы Второй мировой войны» и стало «российским нарративом».

Ранее стало известно о желании Польши изменить название Калининграда. Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши рекомендовала стране заменить нынешний топоним на польское название Крулевец. Кроме того, Калининградскую область предложили называть Крулевецкой.

В Польше переименовали Калининград

В Калининградской области решение Польши переименовать город назвали инсинуацией.

«С таким же успехом мы можем называть Гданьск — Данцигом, а Республику Польша — Царством Польским», — заявил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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