$75.88-0.8182.89-1.26

Вучич отказался голосовать против России на саммите Совета Европы

Президент Сербии Александр Вучич отказался голосовать по декларации против Российской Федерации на саммите Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

Вучич отказался голосовать против России на саммите Совета Европы
© Lenta.ru

«Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападками из Европы, что было бы не очень разумно», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, Белград с принятием антироссийской декларации тем самым даст понять, что Запад также может «нарушить целостность Сербии и Устав ООН». Президент добавил, что откажется от поездки в Рейкьявик, где 16-17 мая будет проходить саммит СЕ.

Вучич также подчеркнул, что Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Сербия приостановила планы по выдаче паспортов россиянам и другим иностранным гражданам, прожившим в стране хотя бы один год, после предупреждения Евросоюза, что такую инициативу могут не одобрить в Брюсселе, и он приостановит безвизовый режим для балканской страны.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий