Вучич отказался голосовать против России на саммите Совета Европы

Президент Сербии Александр Вучич отказался голосовать по декларации против Российской Федерации на саммите Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Я принял решение, потому что мы останемся в одиночестве и под всеобщими нападками из Европы, что было бы не очень разумно», — заявил сербский лидер.

По словам Вучича, Белград с принятием антироссийской декларации тем самым даст понять, что Запад также может «нарушить целостность Сербии и Устав ООН». Президент добавил, что откажется от поездки в Рейкьявик, где 16-17 мая будет проходить саммит СЕ.

Вучич также подчеркнул, что Запад относится к территориальной целостности других стран по собственному усмотрению и как ему удобно.