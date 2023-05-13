В ООН отказались комментировать сообщения о продлении зерновой сделки

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать сообщения о продлении зерновой сделки на один-два месяца, передает ТАСС.

Он указал, что ему нечего сообщить об итогах переговоров в Стамбуле на данный момент. На вопрос, будет ли указан срок продления в случае достижения договоренностей, чиновник заявил, что будущее покажет.

«Спекуляции — это не моя сильная сторона. Мы подождем», — подчеркнул Дюжаррик.

Он также прокомментировал слова главы управления по координации санкций Госдепартамента Джима О'Брайена о том, что США уже обеспечили работу западных банков для оплаты экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

По словам Дюжаррика, ООН пытается преодолеть структурные трудности, связанные с нахождением российского продовольствия и удобрений под санкциями.