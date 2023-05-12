Болгария изменила правила въезда для туристов с шенгенскими визами

Власти Болгарии пересмотрели условия въезда иностранных граждан с шенгенскими визами. Об этом сообщает АТОР.

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Теперь путешественники с неоткрытыми шенгенскими однократными и многократными визами, а также с национальными визами Румынии, Хорватии и Кипра не могут въехать в страну. Для въезда в Болгарию нужна будет открытая виза.

«Болгария применяет безвизовый режим для владельцев действующих многократных шенгенских виз. Они будут иметь право въезжать и проживать в Республике не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода с даты первого въезда без необходимости иметь болгарскую краткосрочную визу», - говорится в сообщении болгарского посольства в США.

При этом подчеркивается, что такое правило применяется только при условии, что виза уже использовалась хотя бы один раз для въезда в страну Шенгенской зоны. Такое же требование будет распространяться к визам, выданных Кипром или Румынией.