ООН: около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Около 200 тыс. человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта, заявила на брифинге в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.

«Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, помимо суданцев, это тоже беженцы из Южного Судана, возвращающиеся в свою страну», — цитирует её РИА Новости.

Саррадо уточнила, что за последние дни в Чад прибыли 30 тыс. суданских беженцев.

5 мая директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн заявила, что Управление призвало не закрывать границы для суданцев.