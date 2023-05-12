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ООН: около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта

Около 200 тыс. человек покинули Судан с начала вооружённого конфликта, заявила на брифинге в Женеве представитель УВКБ ООН Ольга Саррадо.

ООН: около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта
© РИА Новости

«Около 200 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта, помимо суданцев, это тоже беженцы из Южного Судана, возвращающиеся в свою страну», — цитирует её РИА Новости.

Саррадо уточнила, что за последние дни в Чад прибыли 30 тыс. суданских беженцев.

5 мая директор подразделения международной защиты Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Элизабет Тэн заявила, что Управление призвало не закрывать границы для суданцев.

По её словам, призыв распространяется как на граждан Судана, так и на покидающих эту страну иностранцев, включая беженцев и лиц без гражданства.

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