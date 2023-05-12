Макрон выступил с программой укрепления экономического влияния ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости усиления экономического влияния Евросоюза для снижения зависимости от остального мира, ставшей очевидной на фоне пандемии коронавируса и украинского конфликта. Свой план неотложных мер политик изложил в авторской статье, опубликованной в пятницу в газете Financial Times.

Для "возвращения ЕС контроля над цепочками поставок, энергоносителями и инновациями" французский лидер предлагает реформировать промышленность стран - членов сообщества, повысив конкурентоспособность. Первыми шагами в этом направлении Макрон назвал законодательные акты, направленные на разработку и производство европейских полупроводников, а также развитие индустрии с нетто-нулевыми выбросами с целью увеличения инвестиций в экологически чистые производства.

Европе "необходимо больше заводов, чтобы континент, колыбель промышленной революции, вновь стал местом процветающей промышленности и всеобщего прогресса", отмечает автор статьи. Он считает также важным "для защиты европейских интересов" продолжать курс на недопущение приобретения иностранными инвесторами стратегически важных европейских компаний.