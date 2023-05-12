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Макрон выступил с программой укрепления экономического влияния ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости усиления экономического влияния Евросоюза для снижения зависимости от остального мира, ставшей очевидной на фоне пандемии коронавируса и украинского конфликта. Свой план неотложных мер политик изложил в авторской статье, опубликованной в пятницу в газете Financial Times.

Макрон выступил с программой укрепления экономического влияния ЕС
© РИА Новости

Для "возвращения ЕС контроля над цепочками поставок, энергоносителями и инновациями" французский лидер предлагает реформировать промышленность стран - членов сообщества, повысив конкурентоспособность. Первыми шагами в этом направлении Макрон назвал законодательные акты, направленные на разработку и производство европейских полупроводников, а также развитие индустрии с нетто-нулевыми выбросами с целью увеличения инвестиций в экологически чистые производства.

Европе "необходимо больше заводов, чтобы континент, колыбель промышленной революции, вновь стал местом процветающей промышленности и всеобщего прогресса", отмечает автор статьи. Он считает также важным "для защиты европейских интересов" продолжать курс на недопущение приобретения иностранными инвесторами стратегически важных европейских компаний.

Ранее Макрон отметил, что "реиндустриализация - это ключ к суверенитету" Франции. Речь идет "об экономическом, политическом, территориальном и геополитическом вопросах", добавил он.

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