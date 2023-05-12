Китай анонсировал визит спецпредставителя в РФ, Германию и на Украину

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй с 15 мая проведет ряд консультаций в России, Германии, Польше, на Украине и во Франции для урегулирования украинского кризиса.

Об этом сегодня заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

«15 мая спецпредставитель правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэй отправится на Украину, в Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса с каждой из указанных сторон», - пояснил он.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин готов содействовать переговорам и играть конструктивную роль в достижении режима прекращения огня. Ван Вэньбинь также отметил, что визит Ли Хуэя в полной мере демонстрирует, что КНР «твердо стоит на стороне мира», пишет РИА Новости.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от диалога с президентом России.