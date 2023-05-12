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Сенат Польши принял резолюцию с требованием об ускоренном вступлении Украины в НАТО

Сенат Польши единогласно принял резолюцию за ускоренное вступление Украины в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Об этом сообщает Польское радио.

Сенат Польши принял резолюцию с требованием об ускоренном вступлении Украины в НАТО
© globallookpress.com

В документе сказано, что Киеву "нужна реальная поддержка через более тесное политическое и военное сотрудничество со странами НАТО". В Польше считают, что "Украина сегодня имеет самую сильную армию на континенте со сверхвыдающимся боевым опытом"

"Украинская армия быстро перевооружается техникой НАТО и использует оперативное искусство и тактику, которую разрабатывали десятилетиями западные союзники", - говорится в резолюции.

В принятом документе указано, что во время предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина должна получить "гораздо больше, чем в предыдущих заявлениях о политике открытых дверей". Сенат Польши считает, что вступление Украины в НАТО должно быть политическим решением – как в случае Финляндии и Швеции.

"Сенат Республики Польша призывает страны – члены НАТО применить подобную чрезвычайную процедуру к Украине", – сказано в принятой резолюции.

В резолюции также выразили поддержку требованиям стран, граничащих с Россией, относительно прочных гарантий безопасности для Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германии нужно поддержать членство Украины в НАТО, если она хочет безопасной Европы. По его мнению, членство Украины в НАТО "предотвратит дальнейшие войны после войны".

Bloomberg писал, что НАТО пока не должно принимать Украину из-за риска третьей мировой.

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