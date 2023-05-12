В Киеве опровергли просьбу Зеленского о речи в финале Евровидения

Пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Никифоров отрицает, что тот просил выступить с видеообращением на Евровидении.

«Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам Евровидения.

11 мая в Ливерпуле прошёл второй полуфинал Евровидения-2023. На нём объявили 26 стран, которые выступят в финале конкурса.

В конце января стало известно, что более 30 тыс. человек подписали в Италии петицию против выступления президента Украины Владимира Зеленского.