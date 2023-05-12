Правительство Киргизии выступило против введения смертной казни для педофилов

Правительство Киргизии выступила против инициативы депутатов Жогорку Кенеша (парламент страны) о введении смертной казни для педофилов. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

"Отмена смертной казни — это основополагающая конституционная норма, неоднократно подтвержденная общенародным голосованием. Это не временный мораторий, а осознанный выбор" — заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он также назвал предложение парламентариев "импульсивным", отметив, что кабинет министров будет активно защищать Конституцию от такого рода инициатив.

Ранее 61 депутат Жогорку Кенеша предлажил внести изменения в Конституцию и ввести смертную казнь за совершение преступлений против половой безопасности несовершеннолетних детей.

10 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался в поддержку возвращения смертной казни после жестокого убийства восьмилетнего мальчика из Ченстоховы собственным отчимом.