$75.88-0.8182.89-1.26

Правительство Киргизии выступило против введения смертной казни для педофилов

Правительство Киргизии выступила против инициативы депутатов Жогорку Кенеша (парламент страны) о введении смертной казни для педофилов. Об этом сообщает Sputnik Киргизия.

Правительство Киргизии выступило против введения смертной казни для педофилов
© РИА Новости

"Отмена смертной казни — это основополагающая конституционная норма, неоднократно подтвержденная общенародным голосованием. Это не временный мораторий, а осознанный выбор" — заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Он также назвал предложение парламентариев "импульсивным", отметив, что кабинет министров будет активно защищать Конституцию от такого рода инициатив.

Ранее 61 депутат Жогорку Кенеша предлажил внести изменения в Конституцию и ввести смертную казнь за совершение преступлений против половой безопасности несовершеннолетних детей.

10 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался в поддержку возвращения смертной казни после жестокого убийства восьмилетнего мальчика из Ченстоховы собственным отчимом.

11 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал взвешенно относиться к вопросу, связанному с возвратом в РФ смертной казни.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий