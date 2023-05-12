В Нью-Йорке принят закон, запрещающий дискриминацию по весу

В Нью-Йорке запретили дискриминацию по весу, присоединившись к растущему в США движению за то, чтобы вес стал уникальным признаком наравне с расой и полом. Об этом пишет "Би-би-си".

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Член городского совета Шон Абреу сказал, что дискриминация по весу - это "молчаливое бремя, которое люди вынуждены нести". Более 40% взрослых американцев страдают ожирением.

Во время слушаний сторонники законопроекта приводили в пример трудности с рассадкой полных людей в ресторанах и театрах, ограничения по весу в городской программе совместного использования велосипедов.

Ожидается, что закон будет подписан мэром Нью-Йорка в конце этого месяца.

Лидер меньшинства городского совета Нью-Йорка Джозеф Борелли сказал New York Times, что он обеспокоен тем, что закон даст возможность жителям Нью-Йорка "подавать в суд на всех и вся".

"У меня избыточный вес, но я не жертва. Никто не должен мне сочувствовать, кроме моих пуговиц на рубашке", - сказал он.

В штате Мичиган дискриминация на рабочем месте по признаку веса запрещена с 1976 года, а в ряде других городов, включая Сан-Франциско и Вашингтон, действует регулирующее законодательство.