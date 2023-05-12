Правозащитники подали в суд на администрацию Байдена

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена из-за мер, усложняющих процедуру обращения за убежищем. Об этом сообщает Time.

Как отмечает издание, если иск будет удовлетворен, это заморозит ключевую часть усилий федерального правительства по контролю над потоком мигрантов, находящихся сейчас на южной границе США.

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Ожидается, что десятки тысяч людей попытаются пересечь границу в ближайшие несколько недель после того, как в 23:59 11 мая закончилось действие пандемийной практики (Раздела 42), в рамках которой большинство мигрантов разворачивали на границе без рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища.

По словам представителей администрации Байдена, контрабандисты в течение нескольких месяцев говорили мигрантам, что у них будет больше шансов попасть в США, когда срок действия этой меры закончится. Чтобы удержать людей от массового незаконного пересечения границы, в США разработали новые правила предоставления убежища, вступившие в силу с 12 мая.

По этим правилам, США могут отказать просителям убежища в подаче ходатайства, если они добрались до американской границы через третью страну, не попросив защиты.

Кандидатам на получение убежища также откажут, если они предварительно не воспользовались новым государственным приложением для смартфонов CBP One, через которое нужно записываться на прием для подачи ходатайства. Правозащитница Кейт Мелло Геттель рассказала, что приложение зависает, недоступно на достаточном количестве языков и «не готово к работе в прайм-тайм».

Правозащитники считают, что новые правила слишком обобщенные и приведут к тому, что тысячам людей, которые могли бы претендовать на защиту в США, будет отказано в предоставлении убежища даже без рассмотрения их дел.

В ACLU подчеркнули, что федеральный закон требует, чтобы проситель убежища доказал американским властям, что он подвергался преследованию на родине из-за своей расы, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Предварительных требований для подачи заявления на убежище в законе не предусмотрено.

Ранее на границе США и Мексики задержали рекордное количество мигрантов за сутки - более десяти тысяч. Только у приграничного техасского города Эль-Пасо в преддверии 12 мая выстроилась очередь из еще десяти тысяч мигрантов.