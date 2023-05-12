Описаны выгоды Китая от завершения украинского конфликта

«Выгоды для Китая от завершения конфликта очевидны: страна заинтересована в отсутствии санкционного давления в мире и в нормализации торговли. Это возможно только при условии нормализации международной обстановки. Кроме того, если Пекину удастся повлиять на происходящее, помочь России справиться со сложившейся ситуацией, то следующий виток напряженности, который, очевидно, будет касаться уже Китая, может пойти по тому же сценарию», — сказал Асафов.