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Украинцы призвали Зеленского вернуть День Победы

На официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой вернуть на Украине празднование Дня Победы. Об этом пишет ТАСС.

Зеленского попросили вернуть День Победы и отменить День Европы
© РИА Новости

Обращение было создано 11 мая. Автор просит главу государства вернуть празднование 9 мая Дня Победы и отменить установленный на эту дату День Европы.

«Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», - говорится в петиции.

На 9.20 утра 12 мая инициативу подписали 173 человека. Для того, чтобы петицию рассмотрел президент страны, необходимо собрать 25 тыс. подписей. Для этого есть еще 92 дня.

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Ранее на сайте главы государства была размещена петиция с просьбой о создании на Украине государственной награды в честь Степана Бандеры. Автор предлагает награждать орденом военнослужащих «за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины». В настоящее время ее подписали 1608 человек.

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