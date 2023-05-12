Зеленского попросили вернуть День Победы и отменить День Европы

Украинцы призвали Зеленского вернуть День Победы
На официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой вернуть на Украине празднование Дня Победы. Об этом пишет ТАСС.
Обращение было создано 11 мая. Автор просит главу государства вернуть празднование 9 мая Дня Победы и отменить установленный на эту дату День Европы.
«Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», - говорится в петиции.
На 9.20 утра 12 мая инициативу подписали 173 человека. Для того, чтобы петицию рассмотрел президент страны, необходимо собрать 25 тыс. подписей. Для этого есть еще 92 дня.
Ранее на сайте главы государства была размещена петиция с просьбой о создании на Украине государственной награды в честь Степана Бандеры. Автор предлагает награждать орденом военнослужащих «за проявленный героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины». В настоящее время ее подписали 1608 человек.