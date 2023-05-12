Зеленского попросили вернуть День Победы и отменить День Европы

На официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой вернуть на Украине празднование Дня Победы. Об этом пишет ТАСС.

Обращение было создано 11 мая. Автор просит главу государства вернуть празднование 9 мая Дня Победы и отменить установленный на эту дату День Европы.

«Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», - говорится в петиции.

На 9.20 утра 12 мая инициативу подписали 173 человека. Для того, чтобы петицию рассмотрел президент страны, необходимо собрать 25 тыс. подписей. Для этого есть еще 92 дня.