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В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы и отменить День Европы

На Украине создана петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.

В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы и отменить День Европы
© РИА Новости

Отмечается, что автор петиции указал, что в войне участвовали предки жителей Украины, которая на тот момент была в составе СССР, поэтому «нет смысла отменять праздник», передает ТАСС.

Петиция зарегистрирована накануне, к утру пятницы ее поддержали 73 человека. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.

Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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