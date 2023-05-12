В Киеве попросили Зеленского вернуть День Победы и отменить День Европы
На Украине создана петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.
Отмечается, что автор петиции указал, что в войне участвовали предки жителей Украины, которая на тот момент была в составе СССР, поэтому «нет смысла отменять праздник», передает ТАСС.
Петиция зарегистрирована накануне, к утру пятницы ее поддержали 73 человека. Для рассмотрения президентом петиция должна набрать 25 тыс. голосов. Сбор подписей будет продолжаться еще 92 дня.
Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
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