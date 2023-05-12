Боррель: ЕС готов работать с Китаем по конфликту на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза "серьезно взаимодействовать" с Китаем по "поиску решения" в украинском конфликте, пишет газета The Financial Times.

© Газета.Ru

Издание пишет, что Боррель направил письмо главам МИД стран – членов ЕС, в котором "подчеркнул готовность блока серьезно взаимодействовать с Пекином" по украинскому вопросу и что ЕС "приветствует все по-настоящему позитивные шаги, исходящие от Китая, направленные на поиск решения".

Глава Евродипломатии также призвал ЕС к тому, чтобы они не стремились "блокировать растущую мощь развивающихся стран", имея в виду нежелание государств – членов союза принимать более жесткий подход США к Китаю.

Брюссель также должен учитывать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и Европе и они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не вставая на чью-либо сторону, указал Боррель.

В феврале Китай предложил свой мирный план по урегулированию ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин отметил, что многие пункты плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.