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Polskie radio: в ЕС не могут договориться по новому пакету антироссийских санкций

Страны Европейского союза пока не могут договориться по 11-му пакету санкций в отношении России. Об этом сообщает Polskie radio. По его информации, на встрече комитета постоянных представителей государств ЕС, прошедшей 12 мая, не было принято никаких решений, поэтому обсуждения продолжатся на следующей неделе.

В ЕС не могут договориться по новому пакету антироссийских санкций
© ТАСС

Также Polskie radio отмечает, что этот санкционный пакет будет направлен, прежде всего, на борьбу с обходом рестрикций и на устранение лазеек.

"Если выяснится, что какие-то товары, предназначенные для экспорта в третьи страны, попадают на российский рынок, то для них будет вводиться запрет на экспорт", - говорится в публикации.

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Как указывает Polskie radio, такие санкции будут применяться с осторожностью и после тщательного анализа. Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что главы МИД Евросоюза могут договориться о новом 11-м пакете санкций против России уже 22 мая на заседании Совета по иностранным делам.

8 мая глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер заявлял, что ЕК передала проект 11-го пакета антироссийских санкций странам-участницам объединения на согласование. Как утверждала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 11-й пакет антироссийских санкций будет сконцентрирован на противодействии обходу ранее введенных ограничений.

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