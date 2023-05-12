В Швейцарии похвалили Путина и посоветовали украинцам вернуться домой
Житель Швейцарии посоветовал украинским беженцам вернуться домой и обратить внимание на психическое здоровье Владимира Зеленского. А еще он похвалил президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.
Видео с реакцией европейца, встретившего граждан Украины на одной из дорог, опубликовано в соцсетях.
На кадрах видно, как водитель машины в разговоре с украинцами говорит: "Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно". А услышав слово "Зеленский", мужчина жестом намекает на проблемы с головой у лидера Украины. Беженцы сделали вид, что ничего не понимают. В ответ швейцарец похвалил президента России, сказав: "Путин красавчик", после чего прекратил беседу.
Ранее сообщалось, что приехавших в Швейцарию украинцев заставляют продавать свои автомобили. В противном случае беженцы перестанут получать социальные пособия от государства, размер которых составляет несколько тысяч франков (от 330 тысяч рублей на человека). Избавиться от транспортного средства нужно за месяц.
Глава департамента юстиции и полиции страны Элизабет Бом-Шнайдер, отвечая на вопрос журналистов: "Не слишком ли это жестоко?", напомнила, что для прочих претендентов на получение пособий правила гораздо жестче.