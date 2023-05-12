В Швейцарии похвалили Путина и посоветовали украинцам вернуться домой

Житель Швейцарии посоветовал украинским беженцам вернуться домой и обратить внимание на психическое здоровье Владимира Зеленского. А еще он похвалил президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

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Видео с реакцией европейца, встретившего граждан Украины на одной из дорог, опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как водитель машины в разговоре с украинцами говорит: "Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно". А услышав слово "Зеленский", мужчина жестом намекает на проблемы с головой у лидера Украины. Беженцы сделали вид, что ничего не понимают. В ответ швейцарец похвалил президента России, сказав: "Путин красавчик", после чего прекратил беседу.

Ранее сообщалось, что приехавших в Швейцарию украинцев заставляют продавать свои автомобили. В противном случае беженцы перестанут получать социальные пособия от государства, размер которых составляет несколько тысяч франков (от 330 тысяч рублей на человека). Избавиться от транспортного средства нужно за месяц.