$75.88-0.8182.89-1.26

В Швейцарии похвалили Путина и посоветовали украинцам вернуться домой

Житель Швейцарии посоветовал украинским беженцам вернуться домой и обратить внимание на психическое здоровье Владимира Зеленского. А еще он похвалил президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

В Швейцарии похвалили Путина и посоветовали украинцам вернуться домой
© REUTERS

Видео с реакцией европейца, встретившего граждан Украины на одной из дорог, опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как водитель машины в разговоре с украинцами говорит: "Вы нам здесь не нужны! Возвращайтесь обратно". А услышав слово "Зеленский", мужчина жестом намекает на проблемы с головой у лидера Украины. Беженцы сделали вид, что ничего не понимают. В ответ швейцарец похвалил президента России, сказав: "Путин красавчик", после чего прекратил беседу.

Ранее сообщалось, что приехавших в Швейцарию украинцев заставляют продавать свои автомобили. В противном случае беженцы перестанут получать социальные пособия от государства, размер которых составляет несколько тысяч франков (от 330 тысяч рублей на человека). Избавиться от транспортного средства нужно за месяц.

Глава департамента юстиции и полиции страны Элизабет Бом-Шнайдер, отвечая на вопрос журналистов: "Не слишком ли это жестоко?", напомнила, что для прочих претендентов на получение пособий правила гораздо жестче.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий