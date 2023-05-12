The Spectator: планы Запада добиться капитуляции России провалились
Стратегия западных стран потерпела крах из-за нежелания ряда других государств вести экономическую войну против Москвы, сообщает The Spectator.
Выяснилось, что незападные страны не желают вводить ограничительные меры ни против России, ни против российских олигархов. Санкции были направлены на то, чтобы РФ капитулировала, но не согласные с этим страны сорвали эти планы.
В качестве примера издание приводит ситуацию с экспортом российских энергоносителей. Когда экспорт нефти и газа в Европу упал, Москва быстро перестроилась, став отправлять энергоресурсы в Китай и Индию. О неэффективности ограничений говорит и тот факт, что Международный валютный фонд по итогам текущего года ожидает рост экономики России на 0,7%.
Как говорится в статье, в другом направлении тоже есть некоторая «перекачка». Расследование выявило рост экспорта в страны, граничащие с РФ. Импорт немецких автомобилей в Казахстан, например, вырос на 507% в период с 2021 по 2022 год, а в Армению — на 761%. Экспорт химической продукции в Армению увеличился на 110 процентов, а в Казахстан — на 129%. Продажи электрического и компьютерного оборудования в Армению увеличились на 343%.
Что происходит с этими товарами, когда они достигают этих бывших советских республик, установить непросто, но одно из вероятных объяснений состоит в том, что они попадают в Россию в результате отклонения торговых потоков. И даже если такие товары формально не реэкспортируются, многие россияне сохраняют безвизовый доступ в эти страны и имеют возможность вывозить товары через границу.