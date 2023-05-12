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The Spectator: планы Запада добиться капитуляции России провалились

Стратегия западных стран потерпела крах из-за нежелания ряда других государств вести экономическую войну против Москвы, сообщает The Spectator.

The Spectator: планы Запада добиться капитуляции России провалились
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Выяснилось, что незападные страны не желают вводить ограничительные меры ни против России, ни против российских олигархов. Санкции были направлены на то, чтобы РФ капитулировала, но не согласные с этим страны сорвали эти планы.

В качестве примера издание приводит ситуацию с экспортом российских энергоносителей. Когда экспорт нефти и газа в Европу упал, Москва быстро перестроилась, став отправлять энергоресурсы в Китай и Индию. О неэффективности ограничений говорит и тот факт, что Международный валютный фонд по итогам текущего года ожидает рост экономики России на 0,7%.

Как говорится в статье, в другом направлении тоже есть некоторая «перекачка». Расследование выявило рост экспорта в страны, граничащие с РФ. Импорт немецких автомобилей в Казахстан, например, вырос на 507% в период с 2021 по 2022 год, а в Армению — на 761%. Экспорт химической продукции в Армению увеличился на 110 процентов, а в Казахстан — на 129%. Продажи электрического и компьютерного оборудования в Армению увеличились на 343%.

Что происходит с этими товарами, когда они достигают этих бывших советских республик, установить непросто, но одно из вероятных объяснений состоит в том, что они попадают в Россию в результате отклонения торговых потоков. И даже если такие товары формально не реэкспортируются, многие россияне сохраняют безвизовый доступ в эти страны и имеют возможность вывозить товары через границу.

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