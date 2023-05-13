Взрывы прогремели под украинским Львовом

Рано утром 13 мая на территории Львовской области Украины прогремела серия взрывов. В настоящее время в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО), сообщает в своем Telegram-канале издание «Зеркало недели».

Кроме того, издание пишет о новых взрывах в Хмельницкой области.

Ранее «Свободная пресса» писала о взрывах в Николаеве в ночь на субботу, 13 мая. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Три мощных взрыва прогремели в украинском Хмельницком. Слышали взрывы и жители Киева.