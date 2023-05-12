Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения
Европейский вещательный союз отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который планировал выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение-2023», сообщает Times со ссылкой на представителя ЕВС.
По его словам, неполитический характер мероприятия запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках состязания. Отмечается, что просьба президента Украины выступить перед зрителями, хотя и была сделана с похвальными намерениями, но не может быть удовлетворена.
Европейский вещательный союз перенес «Евровидение-2023» из Украины, которая одержала победу в конкурсе в прошлом году, в Ливерпуль. Это было сделано из соображений безопасности. При этом украинский представитель автоматически пройдет в финал конкурса 13 мая. В феврале 2023 года ЕВС отстранил Россию от участия. По словам организаторов, решение было вызвано обеспокоенностью кризисом вокруг Украины, поскольку участие российского представителя якобы могло нанести ущерб репутации мероприятия.
Издание отмечает, что это не первый раз, когда Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением во время крупных мероприятий. В марте текущего года организаторы американской кинопремии «Оскар» второй раз подряд не разрешили ему обратиться к зрителям и гостям церемонии награждения. В конце 2022 года стало известно, что Международная федерация футбола отклонила просьбу президента Украины выступить с видеообращением перед стартовым свистком финального матча ЧМ в Катаре.