$75.88-0.8182.89-1.26

Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения

Европейский вещательный союз отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который планировал выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение-2023», сообщает Times со ссылкой на представителя ЕВС.

Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения
© РИА Новости

По его словам, неполитический характер мероприятия запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках состязания. Отмечается, что просьба президента Украины выступить перед зрителями, хотя и была сделана с похвальными намерениями, но не может быть удовлетворена.

Европейский вещательный союз перенес «Евровидение-2023» из Украины, которая одержала победу в конкурсе в прошлом году, в Ливерпуль. Это было сделано из соображений безопасности. При этом украинский представитель автоматически пройдет в финал конкурса 13 мая. В феврале 2023 года ЕВС отстранил Россию от участия. По словам организаторов, решение было вызвано обеспокоенностью кризисом вокруг Украины, поскольку участие российского представителя якобы могло нанести ущерб репутации мероприятия.

Издание отмечает, что это не первый раз, когда Зеленскому отказано в возможности выступить с видеообращением во время крупных мероприятий. В марте текущего года организаторы американской кинопремии «Оскар» второй раз подряд не разрешили ему обратиться к зрителям и гостям церемонии награждения. В конце 2022 года стало известно, что Международная федерация футбола отклонила просьбу президента Украины выступить с видеообращением перед стартовым свистком финального матча ЧМ в Катаре.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий