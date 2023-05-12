Зеленскому запретили выступать с обращением в финале Евровидения

Европейский вещательный союз отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, который планировал выступить с видеообращением в финале конкурса «Евровидение-2023», сообщает Times со ссылкой на представителя ЕВС.

По его словам, неполитический характер мероприятия запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках состязания. Отмечается, что просьба президента Украины выступить перед зрителями, хотя и была сделана с похвальными намерениями, но не может быть удовлетворена.

Европейский вещательный союз перенес «Евровидение-2023» из Украины, которая одержала победу в конкурсе в прошлом году, в Ливерпуль. Это было сделано из соображений безопасности. При этом украинский представитель автоматически пройдет в финал конкурса 13 мая. В феврале 2023 года ЕВС отстранил Россию от участия. По словам организаторов, решение было вызвано обеспокоенностью кризисом вокруг Украины, поскольку участие российского представителя якобы могло нанести ущерб репутации мероприятия.