Маккарти призвал не расценивать как провал перенос переговоров по госдолгу

Переговоры по государственному долгу лидеров американского Конгресса с главой государства Джо Байденом, которые должны были состояться 12 мая, отложены при согласии всех сторон, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Палаты представителей Кевина Маккарти.

По его словам, не нужно расценивать эту ситуацию как провал переговоров. Встреча будет проведена позже. Отмечается, что не все участники согласились с необходимостью отсрочки, и это не следует трактовать как признак неудачи диалога по госдолгу.

Маккарти указал, что переговорщики считают наиболее плодотворным позволить своим представителям вновь провести технические дискуссии. Они запланированы на 12 мая. В настоящее время стороны не достигли достаточного прогресса в переговорах, чтобы собираться на встречу с главой государства. Следующая встреча с участием Байдена состоится на предстоящей неделе, заявил Маккарти.