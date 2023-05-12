Зеленский заявил, что утвердил план реформы правоохранительных органов

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил в Telegram, что 11 мая утвердил план реформы правоохранительных органов страны, которая добавляет Киеву готовности к европейской интеграции.

По его словам, утвержден комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка. Речь идет обо всех правоохранительных органах. Также реформа затронет прокуратуру. Документ рассчитан до 2027 года, сказал глава государства.

Отмечается, что реформа добавляет готовности реализовать евроинтеграционную цель Киева.

«Доверие к стране формируется на доверии к тем, кто действует от имени государства», — подчеркнул президент.

В соответствии с документом, украинские власти «должны обеспечить максимум безопасности, максимум свободы, максимум уважения к закону, человеку». Других деталей Зеленский не сообщил.