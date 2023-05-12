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CNN: США готовы пойти на послабление санкций против России

США могут частично снять санкции с России, чтобы вернуть домой заключенных Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщил телеканал CNN.

CNN: США готовы пойти на послабление санкций против России
© США Julia Nikhinson - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

«Должностные лица США также опрашивают своих союзников, у которых нет под стражей россиян, чтобы понять, какие предложения могут побудить Москву освободить американских граждан, содержащихся в местах заключения. Белый дом также рассматривает возможность ограниченного снятия санкций», - пишет CNN со ссылкой на анонимный источник из администрации США.

Обмен заключенными сейчас невозможен, так как в американских тюрьмах нет россиян. Однако США ищут их в других государствах, например, в Германии, Норвегии и странах СНГ.

Ранее стало известно, что США сами не включили Уилана в обмен заключенными. Они предпочли вернуть домой баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за провоз наркотических веществ.

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