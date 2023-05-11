В Белом доме не смогли назвать даты визита Блинкена в Китай

По ее словам, Вашингтон и Пекин пока не обсуждали даты и встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И была посвящена «не этому вопросу».

Напомним, что о готовящемся визите Блинкена в Китай стало известно в феврале 2023 года. Однако затем он был отложен на неопределенный срок из-за инцидента с воздушным шаром КНР над США. При этом Блинкен дал понять, что рассчитывает посетить с визитом Пекин в текущем году.