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В Белом доме не смогли назвать даты визита Блинкена в Китай

Вашингтон пока не готов анонсировать даты планируемого визита в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена. Об этом сообщила высокопоставленная представительница Белого дома, передает «РИА Новости».

В Белом доме не смогли назвать даты визита Блинкена в Китай
© РИА Новости

По ее словам, Вашингтон и Пекин пока не обсуждали даты и встреча советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И была посвящена «не этому вопросу».

«Мы ожидаем, что в предстоящие месяцы взаимодействие и контакты продолжатся с обеих сторон», — отметила она.

Напомним, что о готовящемся визите Блинкена в Китай стало известно в феврале 2023 года. Однако затем он был отложен на неопределенный срок из-за инцидента с воздушным шаром КНР над США. При этом Блинкен дал понять, что рассчитывает посетить с визитом Пекин в текущем году.

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