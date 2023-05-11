В США заявили об отсутствии конкретики по новой телефонной беседе Байдена и Си Цзиньпина

Возможный новый телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена к настоящему времени не согласован. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга, выступая в четверг на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен встречам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), члена Политбюро ЦК КПК Ван И в Вене 10-11 мая.
"Президент Байден заявлял несколько раз, что он готов говорить с председателем Си [Цзиньпином]. Мы не вдавались [в Вене] в конкретику по планированию этого", - заявила ведущая брифинга. "Но считаю, что обе стороны осознают важность связи на уровне лидеров как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией", - сказала представитель исполнительной ветви власти США.
Кроме того, по ее словам, Пекин и Вашингтон хотят восстановить контакты после роста напряженности, вызванного ситуацией с появлением в воздушном пространстве США китайских аэростатов. "Думаю, обе стороны поняли, что этот досадный инцидент привел к небольшой паузе во взаимодействии. Мы стремимся теперь оставить это в прошлом, восстановить стандартные, нормальные каналы связи", - отметила представитель американской администрации.