В США заявили об отсутствии конкретики по новой телефонной беседе Байдена и Си Цзиньпина

"Президент Байден заявлял несколько раз, что он готов говорить с председателем Си [Цзиньпином]. Мы не вдавались [в Вене] в конкретику по планированию этого", - заявила ведущая брифинга. "Но считаю, что обе стороны осознают важность связи на уровне лидеров как средства стабилизации отношений и управления конкуренцией", - сказала представитель исполнительной ветви власти США.