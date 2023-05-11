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Предпринимателей из Украины обвинили в поставке деталей для С-300 в РФ

Служба безопасности Украины объявила об обнаружении нелегальной поставки комплектующих для зенитно-ракетных комлпексов С-300 и С-400 в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предпринимателей из Украины обвинили в поставке деталей для С-300 в РФ
© globallookpress.com

«Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта», – сказано в сообщении украинского ведомства.

Согласно заявлению СБУ, к поставкам был причастен руководитель местного производителя, а также его сообщник из России. В СБУ также добавили, что среди их клиентов были представители Курского электроаппаратного завода. Они получали от подозреваемых материалы для производства энергозащитных систем на объектах Военно-морского флота России.

Кроме того, ведомство заявило о взаимодействии подозреваемых с московским научно-производственным предприятием «Торий», который изготавливает комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

В данный момент подозреваемым предъявлены обвинения в коллаборационизме, а также незаконном обращении с оружием

Ранее СБУ арестовала имущество украинского бизнесмена Новинского.

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