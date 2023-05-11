США могут ослабить санкции против РФ с целью обмена заключенными

Вашингтон изучает возможность ослабления санкций против России с целью обмена заключенных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, США решительно настроены освободить находящихся в заключении в России американцев — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«В связи с этим Белый дом изучает возможность ослабления антироссийских санкций», — сообщили источники CNN.