США могут ослабить санкции против РФ с целью обмена заключенными
Вашингтон изучает возможность ослабления санкций против России с целью обмена заключенных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По данным телеканала, США решительно настроены освободить находящихся в заключении в России американцев — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«В связи с этим Белый дом изучает возможность ослабления антироссийских санкций», — сообщили источники CNN.
Также Вашингтон ведет переговоры со своими союзниками относительно возможного включения содержащихся у них россиян, которые бы тоже позволили США провести сделку по обмену заключенными.