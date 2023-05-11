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США могут ослабить санкции против РФ с целью обмена заключенными

Вашингтон изучает возможность ослабления санкций против России с целью обмена заключенных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

США могут ослабить санкции против РФ с целью обмена заключенными
© globallookpress.com

По данным телеканала, США решительно настроены освободить находящихся в заключении в России американцев — бывшего морского пехотинца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«В связи с этим Белый дом изучает возможность ослабления антироссийских санкций», — сообщили источники CNN.

Также Вашингтон ведет переговоры со своими союзниками относительно возможного включения содержащихся у них россиян, которые бы тоже позволили США провести сделку по обмену заключенными.

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