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79-летний Роберт Де Ниро раскрыл имя и пол новорожденного ребенка

Голливудский актер Роберт Де Ниро раскрыл имя и пол своего седьмого ребенка. Об этом сообщает Mirror.

79-летний Роберт Де Ниро раскрыл имя и пол новорожденного ребенка
© РИА Новости

79-летний Роберт Де Ниро сообщил ведущей CBS This Morning Гейл Кинг, что в начале апреля он стал отцом девочки, которую назвали Джиа. Актер также подтвердил, что матерью его седьмого ребенка стала его подруга и инструктор по боевым искусствам, 45-летняя Тиффани Чен.

"Она родилась в четверг, 6 апреля, весом 8 унтов 6 унций. Роберт Де Ниро и его возлюбленная Тиффани Чен на седьмом небе от этой маленькой девочки", - процитировала Гейл Кинг слова актера.

Де Ниро добавил, что он "полон сил" и не боится отцовства в столь солидном возрасте.

"Этот ребенок запланирован. Мы оба хотели ребенка и сейчас находимся на седьмом небе от счастья", - сказал актер в беседе с ведущей.

Актер Роберт де Ниро был женат дважды. У него двое детей — 51-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль — от первой жены Дайэнн Эбботт. Во втором браке с Грейс Хайтауэр у актера появились 25-летний Эллиот и 11-летняя Хелен. Он также является отцом сыновей-близнецов от бывшей подруги Туки Смит — Джулиана и Аарона Кендрика, которым сейчас по 27 лет.

Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро не удивлен тем, что в 79 лет у него родился ребенок.

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