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Стало известно новое возможное место работы скандального экс-посла Украины

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который занимает пост заместителя главы МИД РФ, может возглавить дипмиссию своей страны в Бразилии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Bild.

Стало известно новое возможное место работы скандального экс-посла Украины
© globallookpress.com

По данным немецкого издания, президент Украины Владимир Зеленский хочет улучшить отношения с Бразилией и сделать это он намерен с помощью Мельника как «одного из своих топ-дипломатов». В Bild отметили, что украинский глава всегда поддерживал посла и хотел видеть его заместителем главы МИД в Киеве.

Мельнику придется столкнуться с «новыми серьезными задачами», ведь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает Зеленского в равной степени ответственным за конфликт с Россией, подчеркнули в издании.

Напомним, что с 2015 по 2022 года Мельник был послом Украины в Берлине. За это время он прославился недипломатичными высказываниями и громкими требованиями поставок оружия для Киева. В частности, весной 2022 года он сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой», за что после ему пришлось извиняться.

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