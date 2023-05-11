Стало известно новое возможное место работы скандального экс-посла Украины

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, который занимает пост заместителя главы МИД РФ, может возглавить дипмиссию своей страны в Бразилии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Bild.

По данным немецкого издания, президент Украины Владимир Зеленский хочет улучшить отношения с Бразилией и сделать это он намерен с помощью Мельника как «одного из своих топ-дипломатов». В Bild отметили, что украинский глава всегда поддерживал посла и хотел видеть его заместителем главы МИД в Киеве.

Мельнику придется столкнуться с «новыми серьезными задачами», ведь президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает Зеленского в равной степени ответственным за конфликт с Россией, подчеркнули в издании.