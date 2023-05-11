Папа Римский может встретиться с Зеленским в субботу

Итальянское агентство ANSA сообщает , что Папа Римский Франциск может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу 13 мая.

Уточняется, что встреча пройдёт в рамках серии визитов Зеленского в страны Евросоюза, что предполагает визит украинского президента в Рим для переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Однако официального подтверждения этой информации пока не проступало.