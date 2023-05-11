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Папа Римский может встретиться с Зеленским в субботу

Итальянское агентство ANSA сообщает, что Папа Римский Франциск может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу 13 мая.

Папа Римский может встретиться с Зеленским в субботу
© globallookpress.com

Уточняется, что встреча пройдёт в рамках серии визитов Зеленского в страны Евросоюза, что предполагает визит украинского президента в Рим для переговоров с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Однако официального подтверждения этой информации пока не проступало.

Ранее Венгрия выразила готовность оказать Папе Римскому содействие в мирной миссии по Украине.

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