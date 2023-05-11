Госдеп разъяснил вопрос по санкциям на транзакции с продуктами РФ
Санкции против России не действуют на транзакции, касающиеся экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Об этом сообщил координатор госдепартамента США по санкциям Джим О’Брайен, передает ТАСС.
«Мы регулярно говорим с американскими и иностранными банками, чтобы разъяснить нашу позицию, которая заключается в том, что мы не вводим санкции против продовольствия и удобрений РФ или транзакций, связанных с ними», — сказал он.
По словам О’Брайена, США «четко обозначили» этот момент, опубликовав генлицензию, в которой говорится, что участие в транзакциях и платежах за продовольствие и удобрения России приемлемо.
Также он указал, что изначально Вашингтон получил «два-три вопроса» относительно платежей стран Африки, но «не слышал обеспокоенностей по поводу сложностей в осуществлении платежей РФ».