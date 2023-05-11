$75.88-0.8182.89-1.26

Польша расследует роль Шредера в событиях на Украине

Польская прокуратура расследует события на Украине, рассказал в статье для портала RMF FM обозреватель Матеуш Хлыстун. Он добавил, что одним из фигурантов дела стал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Польша расследует роль Шредера в событиях на Украине
© globallookpress.com

По словам автора, польские следователи получили информацию о том, что Шредер якобы использовал свою позицию в энергетическом секторе России с тем, чтобы оказывать воздействие на государства ЕС и Украину.

Обозреватель уточнил, что сотрудники прокуратуры намереваются выяснить также, какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке специальной военной операции.

В Польше сочли найденную на ее территории ракету украинской

Ранее сообщалось, что ведущие СМИ Германии подробно осветили визит Шредера в российское посольство в Берлине.

Журналисты влиятельных изданий не позволили себе оценочных суждений, сотрудники таблоидов - раскритиковали в резких выражениях.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий