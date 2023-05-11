Польша расследует роль Шредера в событиях на Украине

Польская прокуратура расследует события на Украине, рассказал в статье для портала RMF FM обозреватель Матеуш Хлыстун. Он добавил, что одним из фигурантов дела стал экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

По словам автора, польские следователи получили информацию о том, что Шредер якобы использовал свою позицию в энергетическом секторе России с тем, чтобы оказывать воздействие на государства ЕС и Украину.

Обозреватель уточнил, что сотрудники прокуратуры намереваются выяснить также, какую роль сыграл бывший канцлер в подготовке специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ведущие СМИ Германии подробно осветили визит Шредера в российское посольство в Берлине.