Премьер Грузии задал Западу неудобный вопрос о торговле с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили: Запад торгует с Россией, но запрещает делать это другим странам
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой.
«У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости.
Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с критикой в адрес грузинских властей, заявив, что Грузия должна следовать санкционному режиму против России и прекратить пускать российские самолеты. Россия, в свою очередь, отменила визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила такое решение, назвав его большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, передает РАПСИ.