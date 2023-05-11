$75.88-0.8182.89-1.26

Премьер Грузии Гарибашвили: Запад торгует с Россией, но запрещает делать это другим странам

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой.

Премьер Грузии задал Западу неудобный вопрос о торговле с Россией
© Ura.Ru

«У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу.

Глава Georgian Airways прокомментировал снятие запрета на авиасообщение

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано выступил с критикой в адрес грузинских властей, заявив, что Грузия должна следовать санкционному режиму против России и прекратить пускать российские самолеты. Россия, в свою очередь, отменила визовый режим с Грузией. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила такое решение, назвав его большим шагом вперед в укреплении гарантий прав человека, передает РАПСИ.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий