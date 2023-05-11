Премьер Грузии задал Западу неудобный вопрос о торговле с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили задал западным чиновникам неудобный вопрос. Он возмутился, почему они призывают Грузию соблюдать санкционный режим против России, а сами ведут торговлю с Москвой.

«У меня вопрос к Западу. Когда западные чиновники призывают Грузию остановить торговлю с Россией и не возобновлять полеты, почему они не делают тоже самое?» — передает слова Гарибашвили РИА Новости.

Премьер-министр напомнил, что за 2022 год Европа перевела на счета в Россию 300 миллиардов. Он также подчеркнул, что власти Грузии не станут вводить односторонние санкции против РФ, так как это навредит грузинскому народу.