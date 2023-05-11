В Киеве два памятника Пушкину лишили охранного статуса

Министерство культуры Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Решение опубликовано на сайте ведомства.

Указ об изменении статуса памятников подписал глава Минкульта Александр Ткаченко. Сообщается, что решение принято в соответствии со статьями 5 и 14 Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Речь идет о памятниках, находящихся на улице Михаила Емельяновича-Павленко и на улице Вячеслава Черновола. Теперь эти монументы вынесены из реестра недвижимых памятников и объектов культурного наследия.