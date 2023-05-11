Эстония может закрыть один из пограничных пунктов с Россией

Эстония рассматривает возможность закрытия для автомобилей погранперехода с РФ "Койдула"
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти страны рассматривают возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией "Койдула". Об этом он сообщил порталу телерадиовещания ERR, передает "Интерфакс".
Как рассказал министр, переход может быть закрыт после анализа автомобильного передвижения через эстонско-российскую границу, который будет завершен в конце 2023 года.
"Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются", - сказал Ляэнеметс.
Причинами к рассмотрению возможности закрытия перехода глава МВД Эстонии назвал резкое сокращение числа пересечений границы, плохие отношения с РФ и экономию средств. Он отметил, что в период пандемии COVID-19 число пересечений восточной границы сократилось почти на 80%, а в Южной Эстонии почти наполовину. В случае закрытия "Койдула" на автомобиле можно будет проехать через пункт пропуска "Лухамаа", добавил он.
Генсек Ассоциации международных автоперевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнен считает эту инициативу плохой идеей. Он подчеркнул, что если на границе уже есть очереди, то закрытие одного из пунктов еще более осложнит ситуацию. Всего на границе Эстонии и России открыты пять пограничных пунктов, три из которых предназначены для автомобилей и два для поездов. В ноябре прошлого года власти Эстонии приняли решение закрыть пункт пропуска "Нарва-2" на границе с Россией, соединяющий Нарву и Ивангород.