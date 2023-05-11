Эстония может закрыть один из пограничных пунктов с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что власти страны рассматривают возможность закрытия для автомобильного движения пограничного перехода с Россией "Койдула". Об этом он сообщил порталу телерадиовещания ERR, передает "Интерфакс".

Как рассказал министр, переход может быть закрыт после анализа автомобильного передвижения через эстонско-российскую границу, который будет завершен в конце 2023 года.

"Мы хотели бы получить эти анализы во второй половине этого года, и тогда можно будет смотреть, каковы эффекты и оправдано ли продолжать этот вопрос или нет. Решения пока нет, исследования только начинаются", - сказал Ляэнеметс.

Причинами к рассмотрению возможности закрытия перехода глава МВД Эстонии назвал резкое сокращение числа пересечений границы, плохие отношения с РФ и экономию средств. Он отметил, что в период пандемии COVID-19 число пересечений восточной границы сократилось почти на 80%, а в Южной Эстонии почти наполовину. В случае закрытия "Койдула" на автомобиле можно будет проехать через пункт пропуска "Лухамаа", добавил он.