Politico: Украина обнажила главный страх Европы

Большая часть государств Европы опасается испортить отношения с Соединенными Штатами из-за текущего украинского конфликта, который продемонстрировал зависимость Евросоюза от обязательств перед США по поддержанию безопасности на континенте. Такое мнение выразили авторы статьи для издания Politico.

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— С начала спецоперации России на Украине большинство стран Центральной и Восточной Европы успешно похоронили концепцию стратегической автономии ЕС, которая подразумевает способность Союза действовать самостоятельно, не обращаясь к Штатам за разрешением, — отметили эксперты.

Они также добавили, что большинство европейских стран видят в упомянутом документе «риск разрыва отношений с США». Авторы статьи обратили внимание, что рефлекс стран-участниц ЕС прятаться за спину Вашингтона достиг своего пика в ситуации с передачей Вооруженным силам Украины немецких танков Leopard.

Тогда Белый дом предоставил свыше 30 танков Abrams, чтобы тем самым подтолкнуть военно-политическое руководство ФРГ к передаче Киеву своих боевых машин.

— И хотя эту ситуацию представили в качестве доказательства решимости США, на самом деле она стала откровенной демонстрацией цены, которую платит ЕС за свою нерешительность, — отметили авторы материала.