$75.88-0.8182.89-1.26

Глава Georgian Airways прокомментировал снятие запрета на авиасообщение

Глава авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили рассказал, что компания начнет полеты из Грузию в Россию после анализа текущей повестки и в том случае, если рейсы будут признаны рентабельными. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава Georgian Airways прокомментировал снятие запрета на авиасообщение
© РИА Новости

Гаиашвили отметил, что руководство компании не исключает возобновление рейсов в Москву из Тбилиси, но будет ориентироваться на то, «как будут развиваться события и какая будет ситуация».

Кроме того, уточнил директор, полеты по этому маршруту не планировались. С тем, чтобы приступить к регулярным рейсам, компании необходимо подготовиться к ним. В частности, следует просчитать рентабельность направления.

Гаиашвили подчеркнул, что приветствует снятие запрета на прямые перелеты между странами и отмену виз для граждан Грузии.

По данным агентства, ранее, до запрета авиасообщения, компания выполняла рейсы между Тбилиси и Москвой.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий