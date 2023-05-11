Глава Georgian Airways прокомментировал снятие запрета на авиасообщение

Глава авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили рассказал, что компания начнет полеты из Грузию в Россию после анализа текущей повестки и в том случае, если рейсы будут признаны рентабельными. Об этом пишет РИА «Новости».

Гаиашвили отметил, что руководство компании не исключает возобновление рейсов в Москву из Тбилиси, но будет ориентироваться на то, «как будут развиваться события и какая будет ситуация».

Кроме того, уточнил директор, полеты по этому маршруту не планировались. С тем, чтобы приступить к регулярным рейсам, компании необходимо подготовиться к ним. В частности, следует просчитать рентабельность направления.

Гаиашвили подчеркнул, что приветствует снятие запрета на прямые перелеты между странами и отмену виз для граждан Грузии.