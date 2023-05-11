ВОЗ сняла режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», – заявил Гебрейесус.