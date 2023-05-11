$75.88-0.8182.89-1.26

ВОЗ сняла режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».

ВОЗ сняла режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
© РИА Новости

«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», – заявил Гебрейесус.

Режим ЧС из-за оспы обезьян был введён в области здравоохранения в августе 2022 года. С начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях заражения, а также сообщения о 140 смертельных исходах из 111 стран.

Напомним, что 5 мая ВОЗ также отменила статус глобальной пандемии для COVID-19.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий