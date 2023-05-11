ВОЗ сняла режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», – заявил Гебрейесус.
Режим ЧС из-за оспы обезьян был введён в области здравоохранения в августе 2022 года. С начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях заражения, а также сообщения о 140 смертельных исходах из 111 стран.
Напомним, что 5 мая ВОЗ также отменила статус глобальной пандемии для COVID-19.