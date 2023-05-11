Пока вы не уснули: отказ Сербии в паспортах россиянам и подробности покушения на Прилепина

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СМИ: Сербия отказалась выдавать паспорта россиянам после угроз Евросоюза

Сербия приостановила планы по предоставлению гражданства россиянам и другим иностранцам, которые прожили и проработали в стране хотя бы один год. Как сообщает газета Financial Times, к отказу от изменений Белград подтолкнули угрозы Евросоюза о приостановке безвизового режима для страны.

В центре Милана произошел взрыв

кадр из видео

В одном из центральных районов Милана произошел взрыв. В результате загорелись несколько автомобилей. Об этом пишет Sky TG24.

По предварительным данным, взорвался фургон. На месте взрыва горят несколько автомобилей. Над местом поднимаются черные клубы дыма. По предварительным данным, пострадали как минимум четыре человека.

Названа сумма замороженных в ЕС частных российских активов

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд оценил сумму замороженных активов физических лиц и компаний из России из санкционных списков Евросоюза примерно в 24,1 миллиарда евро. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

«На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда», — подчеркнул Виганд.

Он обратил внимание на то, что активы граждан и компаний, попавших под санкции, подлежат замораживанию, «но не прямой конфискации».

Бастрыкин рассказал подробности о покушении на Прилепина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что у обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина были соучастники. Как сообщает ТАСС, в ходе Петербургского международного юридического форума он заявил, что сейчас личности преступников устанавливают.

Бастрыкин также рассказал, что силовики обнаружили тайник с боеприпасами, с помощью которых подорвали машину Прилепина, в Подмосковье. Само покушение на писателя он назвал хорошо подготовленной операцией украинских спецслужб.

ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты

Евросоюз не разрешает своим авиакомпаниям полеты в Россию и призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против Москвы в сфере авиации. Как сообщает ТАСС, об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано говоря о решении РФ возобновить авиасообщение с Грузией.

«Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», — добавил он.

Стали известны предварительные итоги переговоров по продлению зерновой сделки

Участники переговоров по зерну склоняются к тому, чтобы продлить сделку, при этом возможности России могут ограничить. Об этом пишет ТАСС.

«Есть перспектива, что стороны договорятся о продлении сделки. Однако есть проблема. [Некоторые] выступают против того, чтобы Россия отправляла свое зерно через этот коридор. Есть попытки вытеснить или ограничить РФ», - сказал источник, связанный с турецкой делегацией.

Запад передал Киеву более 200 танков и 300 БМП для контрнаступления ВСУ

С декабря 2022 года страны Запада отправили на Украину более 200 танков и 300 бронемашин пехоты (БМП) в рамках подготовки Киева к контрнаступлению. Как сообщает РИА Новости, об этом заявило издание Bloomberg.

В публикации отмечается, что у Киева нет преимущества в воздухе, а российская группировка войск стала больше и лучше подготовленной по сравнению с 2022 годом. По этой причине успех контрнаступления Украины зависит от «координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны», которая необходима для максимально эффективного использования полученной от Запада техники.

В Минфине допустили проведение "большой приватизации"

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступает за проведение "большой приватизации", однако только после формирования рынка российских инвесторов.

"Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года, залоговые аукционы. Этого никто не хочет. Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный российский", - сказал Моисеев на полях XI Петербургского международного юридического форума.

Один из кандидатов в президенты Турции снял кандидатуру

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже за три дня до выборов вышел из борьбы за высший пост. Как сообщает РИА Новости, по опросам за него были готовы проголосовать лишь 2% избирателей.

«Я хочу, чтобы каждый дом отдал голос за Партию отечества. Я же снимаю свою кандидатуру с президентских выборов. Будьте счастливы», — выступил Индже с заявлением на местных телеканалов.

В качестве причины такого решения политик назвал неадекватное и излишнее давление на него со стороны, которые обрело форму различных провокаций, обвинений и дезинформации.

ФСБ пресекла подготовку поджога военкомата и администрации Минеральных Вод

Сотрудники ФСБ пресекли подготовку поджога здания военкомата и администрации города Минеральные Воды Ставропольского края. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении ведомства.

Задержан подозреваемый из числа сторонников запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».

Росфинмониторинг внес Арестовича и Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес российского актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом) и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.