В Молдавии сократят срок пребывания в стране беженцев из Украины

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии сократила срок пребывания в стране беженцев из Украины до 90 дней в течение полугода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Изменение вступит в силу с 15 мая. Они коснутся лиц, имеющих «право на временную защиту». С указанной даты они смогут находиться в стране 90 дней в течение полугода. При этом им по-прежнему останутся доступны упрощенные условия трудоустройства в сфере труда через механизм временной защиты.