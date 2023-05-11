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В Молдавии сократят срок пребывания в стране беженцев из Украины

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии сократила срок пребывания в стране беженцев из Украины до 90 дней в течение полугода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В Молдавии сократят срок пребывания в стране беженцев из Украины
© globallookpress.com

Изменение вступит в силу с 15 мая. Они коснутся лиц, имеющих «право на временную защиту». С указанной даты они смогут находиться в стране 90 дней в течение полугода. При этом им по-прежнему останутся доступны упрощенные условия трудоустройства в сфере труда через механизм временной защиты.

Напомним, что с июня 2022 года комиссия по чрезвычайным ситуациям в Молдавии разрешила украинским беженцам находиться в стране в течение действия режима ЧП и еще 90 дней после его завершения. Режим ЧП в государстве был введен 24 февраля и неоднократно продлевался по причине энергокризиса и рисков для нацбезопасности на фоне ситуации на Украине.

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