Премьер Грузии оценил отмену визового режима Россией

Отмена визового режима Россией, а также вновь возникшая возможность для осуществления прямых рейсов в Грузию — положительное решение, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Его слова передает ТАСС .

«Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать», — сказал он.

Глава правительства Грузии также уточнил, что Тбилиси будет приветствовать любые решения, которые облегчат гражданам двух стран перемещение, предпринимательство.

Накануне официальный представитель Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что Брюссель призывает Грузию не пускать в страну российские самолеты. ЕС, отметил он, призывает Грузию присоединиться к санкциям против России, в том числе в области авиации, а также быть внимательными в вопросе их обхода.