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Премьер Грузии назвал отмену визового режима Россией положительным решением

Отмена визового режима Россией, а также вновь возникшая возможность для осуществления прямых рейсов в Грузию — положительное решение, заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили. Его слова передает ТАСС.

Премьер Грузии оценил отмену визового режима Россией
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«Это, конечно, с гуманитарной точки зрения является положительным решением, которое можно приветствовать», — сказал он.

Глава правительства Грузии также уточнил, что Тбилиси будет приветствовать любые решения, которые облегчат гражданам двух стран перемещение, предпринимательство.

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Накануне официальный представитель Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что Брюссель призывает Грузию не пускать в страну российские самолеты. ЕС, отметил он, призывает Грузию присоединиться к санкциям против России, в том числе в области авиации, а также быть внимательными в вопросе их обхода.

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