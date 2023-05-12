Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в суд под усиленной охраной

Под усиленной охраной экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в Верховный суд Исламабада для рассмотрения вопроса о внесении за него залога по делу «Аль-Кадир». Соответствующее видео опубликовали в Twitter.

Бывшего премьера Пакистана задержали во вторник сотрудники Национального бюро отчетности по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир Траст». Его обвиняют в коррупции и отмывании около 240 миллионов долларов. По официальной версии, он вывел средства через фонд, который был создан для строительства университета.

Накануне своего задержания Хан объявил о готовности к любому развитию событий и что не собирается подаваться в бега. Однако после заседания его сначала избили, а затем окружили около сотни силовиков. Такой формат вызвал массу протестов по стране. Сторонники охарактеризовали происходящее как политическое преследование.