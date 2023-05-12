$75.88-0.8182.89-1.26

Экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в суд под усиленной охраной

Под усиленной охраной экс-премьер Пакистана Имран Хан прибыл в Верховный суд Исламабада для рассмотрения вопроса о внесении за него залога по делу «Аль-Кадир». Соответствующее видео опубликовали в Twitter.

Бывшего премьера Пакистана задержали во вторник сотрудники Национального бюро отчетности по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир Траст». Его обвиняют в коррупции и отмывании около 240 миллионов долларов. По официальной версии, он вывел средства через фонд, который был создан для строительства университета.

Накануне своего задержания Хан объявил о готовности к любому развитию событий и что не собирается подаваться в бега. Однако после заседания его сначала избили, а затем окружили около сотни силовиков. Такой формат вызвал массу протестов по стране. Сторонники охарактеризовали происходящее как политическое преследование.

По словам востоковеда Замараевой, арест Имрана Хана может привести к экономическому кризису в стране - уличные недовольства стать причиной роста цен на товары первой необходимости и безработицы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий