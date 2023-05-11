Верховный суд Пакистана признал арест экс-премьера Хана незаконным

Верховный суд Пакистана признал арест бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана незаконным и постановил немедленно освободить его. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV.

Напомним, что экс-премьера задержали 9 мая по делу «Аль-Кадир». Хана, его супругу и других лидеров партии обвинили в получении взятки в размере пяти миллиардов рупий и десятков гектаров земли от компании Bahria Town.