Вучич пообещал не помогать России в обходе санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет помогать России обходить санкции ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте сербского президента.

Такое заявление Вучич сделал на встрече с посланником Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном.

Как подчеркнул Вучич, хотя Сербия и не ввела санкций против России, она остается надежным партнером ЕС и не даст втянуть себя в «незаконные действия, позволяющие третьим странам избежать режима ограничительных мер ЕС».

Вучич также заявил, что Сербия привержена сотрудничеству с ЕС в областях внешней политики, безопасности и обороны при полном соблюдении международного права.

В феврале 2023 года Вучич заявил, что Белграду рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России.

По словам сербского президента, он «не в восторге» от этой перспективы, но не знает, как долго Белград сможет продержаться вдали от санкционной политики Евросоюза.