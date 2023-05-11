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Вучич пообещал не помогать России в обходе санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не будет помогать России обходить санкции ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте сербского президента.

Вучич пообещал не помогать России в обходе санкций
© globallookpress.com

Такое заявление Вучич сделал на встрече с посланником Евросоюза по санкциям Дэвидом О’Салливаном.

Как подчеркнул Вучич, хотя Сербия и не ввела санкций против России, она остается надежным партнером ЕС и не даст втянуть себя в «незаконные действия, позволяющие третьим странам избежать режима ограничительных мер ЕС».

Вучич также заявил, что Сербия привержена сотрудничеству с ЕС в областях внешней политики, безопасности и обороны при полном соблюдении международного права.

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В феврале 2023 года Вучич заявил, что Белграду рано или поздно придется присоединиться к санкциям ЕС против России.

По словам сербского президента, он «не в восторге» от этой перспективы, но не знает, как долго Белград сможет продержаться вдали от санкционной политики Евросоюза.

Вучич подчеркивал, что европейский путь и присоединение к ЕС - приоритет Сербии, так как это «инвестиции и стандарты, зарплаты и пенсии».

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