Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с министром нацистской пропаганды Йозефом Геббельсом. Внимание на это обратил немецкий таблоид Bild.
Такое сравнение министр сделал на специально созванной пресс-конференции.
«Геббельс мог бы позавидовать изобретательности канцлера Шольца», - заявил Зебро.
Причиной стал твит Шольца в годовщину капитуляции Германии - 8 мая 1945 года.
«78 лет назад Германия и весь мир освободились от диктатуры национал-социализма. Мы всегда будем благодарны за это. 8 мая напоминает нам: наше демократическое правовое государство не само собой разумеющееся. Мы должны защищать его и защищать каждый день», - написал Шольц.
Зебро возмутило, что Шольц заявил об освобождении Германии от нацистов, как будто страна была оккупирована ими во время Второй мировой, а не сама оккупировала другие государства.
По мнению польского министра, канцлер Германии «перешел черту абсурда, лжи и оскорблений в адрес реальных жертв Второй мировой войны» и «последовал традиции Йозефа Геббельса».
«Можно задаться вопросом, канцлер Шольц - идиот или обманщик. Обманщик, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать», - подчеркнул министр.
Как отмечает Bild, Зебро, архиконсервативный политик, сейчас находится в разгаре избирательной кампании: осенью в стране будут избраны новый парламент и новый сенат.
Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций.
Однако глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с точки зрения немецких властей вопрос репараций закрыт.