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Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с министром нацистской пропаганды Йозефом Геббельсом. Внимание на это обратил немецкий таблоид Bild.

Польский министр сравнил Шольца с Геббельсом
© globallookpress.com

Такое сравнение министр сделал на специально созванной пресс-конференции.

«Геббельс мог бы позавидовать изобретательности канцлера Шольца», - заявил Зебро.

Причиной стал твит Шольца в годовщину капитуляции Германии - 8 мая 1945 года.

«78 лет назад Германия и весь мир освободились от диктатуры национал-социализма. Мы всегда будем благодарны за это. 8 мая напоминает нам: наше демократическое правовое государство не само собой разумеющееся. Мы должны защищать его и защищать каждый день», - написал Шольц.

Зебро возмутило, что Шольц заявил об освобождении Германии от нацистов, как будто страна была оккупирована ими во время Второй мировой, а не сама оккупировала другие государства.

По мнению польского министра, канцлер Германии «перешел черту абсурда, лжи и оскорблений в адрес реальных жертв Второй мировой войны» и «последовал традиции Йозефа Геббельса».

«Можно задаться вопросом, канцлер Шольц - идиот или обманщик. Обманщик, который таким образом фальсифицирует историю и пытается ее переписать», - подчеркнул министр.

Как отмечает Bild, Зебро, архиконсервативный политик, сейчас находится в разгаре избирательной кампании: осенью в стране будут избраны новый парламент и новый сенат.

Осенью 2022 года в Польше представили доклад о потерях страны во Второй мировой войне. Ущерб, нанесенный Германией, поляки оценили в 6,2 триллиона злотых (1,3 триллиона долларов) и потребовали от Берлина выплатить эту сумму в виде репараций.

Однако глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что с точки зрения немецких властей вопрос репараций закрыт.

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