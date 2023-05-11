Дуда прокомментировал инцидент с упавшей в Польше ракетой

Упавшая в декабре ракета, обломки которой были обнаружены в центральной части Польши, не представляла серьезной угрозы для безопасности республики. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Албании польский президент Анджей Дуда.

По его словам, окончательных результатов расследования пока нет.

"Я жду официальную информацию по этому вопросу", - добавил Дуда, выступление которого транслировало Польское телевидение.



"Многое указывает на то, что это могла быть ракета. Но там не было никакого взрыва. Никакой взрывчатки. Это не создало никакой серьезной угрозы для безопасности Польши. Для меня это самое главное", - сказал польский лидер.

В конце апреля в лесу в нескольких километрах от города Быдгощ были обнаружены обломки военно-воздушного объекта. По информации радиостанции RMF, это фрагменты ракеты класса "воздух - земля".

Первоначально сообщалось, что эти обломки остались после испытаний во время учений системы ПВО, которая закупается для польской армии. Позднее RMF информировало, что это авиационная крылатая ракета Х-55 с надписями на русском языке. Официального подтверждения этих данных от польских властей и военных нет. Информация засекречена.