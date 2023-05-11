В ЕС нашли основания заимствовать российские активы для Украины
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд в ходе на брифинга в Брюсселе заявил о наличии у ЕС юридического заключения о том, что российские активы можно использовать для восстановления Украины, передает агентство «Прайм».
По его словам, сейчас Евросоюз ведет обсуждение «в отношении государственных российских иммобилизованнных активов», в частности, активов Банка России.
«Согласно юридическому заключению, мы можем работать с этими активами, которые были иммобилизованы», — подчеркнул Виганд.
Ранее пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш счел возможным использование средств Банка России, находящихся в стране, для восстановления Украины. Он отметил, что дискуссии по данному вопросу и идеи «открыты». Так, Швейцария может использовать на вышеуказанные цели 7,4 миллиарда франков, или почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.
Майенфиш указал на сохранение позиции Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов. Он сообщил об отсутствии юридических оснований, позволяющих работать по этому вопросу.